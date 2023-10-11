MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan pide çeşitleri düellosu yapmalarını istedi. Pide çeşitlerinden olan Samsun yöresinin Bafra pidesi yapıldı. İzleyici Bafra pide tarifinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, MasterChef All Star Bafra pidesi nasıl yapılır? Samsun Bafra pidesi tarifi için malzemeler neler?

İşte Bafra pidesi tarifini sizler için derledik…

BAFRA PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Hamur için

- 2 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Aldığı kadar un

İç harcı için

- 300 gr. dana kıyma

- 3 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Tuz, karabiber

BAFRA PİDE NASIL YAPILIR?

Kıymayı tencereye alın rengi dönene kadar kavurun. Pembelikler gidince tereyağı ve ince doğranmış soğan ekleyin ve pişirin, altını kapatırken yarım çay bardağı su ekleyin.

Hamuru için bütün malzemeleri bir araya getirerek güzel bir hamur yoğurun. Çok fazla dinlendirmeye gerek yok yirmi dakika yeterli olacaktır.

Hamurun küçük bezelere ayırın. Uzun ve ince açın oklava yardımıyla. İçine kıymayı koyup, elinizle tamamen kapatın açık yeri kalmasın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Çıkar çıkmaz üstüne tereyağı sürün.