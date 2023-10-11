MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan pide çeşitleri düellosu yapmalarını istedi. Pide çeşitlerinden olan Bursa yöresinin cantık pidesi yapıldı. İzleyici cantık pide tarifinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, MasterChef All Star cantık pide nasıl yapılır? Bursa cantık pide tarifi için malzemeler neler?

ursa cantık pidesi, içli pide çeşididir. İçli pideye göre hamuru daha kalın ve küçük, kayık veya daire şeklindedir. Peynirli, kıymalı, etli çeşitleri vardır. İşte cantık pide tarifini sizler için derledik…

CANTIK PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Hamuru için

- 5 su bardağı un

- 1 çay bardağı süt

- 2 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1 paket instant maya

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta beyazı

Harcı için

- 300 gram kıyma

- 1 adet küçük küp şeklinde doğranmış kapya biber

- 6 adet ince doğranmış yeşil köy biberi

- 2 adet küp doğranmış kuru soğan

- 2 adet küp doğranmış domates

- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- Yarım yemek kaşığı kuru kekik

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- Kenarlarına sürmek için 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir kabın içinde; toz şeker, maya, süt ve ılık sütü karıştırın. Ardından mayanın aktif hale gelmesi için üzerini kapatın ve 5 dakika bekletin. Bekleme sonrası üzerine sıvı yağı, tuzu ve yumurta akını ekleyip yeniden karıştırın.

Farklı bir geniş kabın içinde unu, ortası havuz oluşturacak biçimde açın. Karışımı buna dahil edip, yoğurun. Yoğurma işleminin ardından üzerini streçle kapatın. Mayalanması için 45 dakika beklemeye bırakın.

Hamurun mayalanmasını beklerken kıyma harcının malzemelerini bir kabın içinde karıştırın. Mayalanma süreci tamamlanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler alın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayarak açın. Pişirme kağıdının olduğu fırın tepsisine, hamurlar birbirine yapışmayacak aralıkta koyun.

Yağladığınız ellerinizle, her bir bezeyi parmaklarınızla biraz daha açın. Kenarlarının yüksekte kalmasına özen gösterin. Kıyma harcını hamurların ortasına yerleştirin ve yumurta sarısı-yağ karışımını hamurların kenarına sürün. Ardından önceden 200 derece ısıtılmış fırında pidelerinizi pişirebilir üzerine kaşar rendesi ilave edebilirsiniz.

20-25 dakika sonra pidenizi servis edebilirsiniz.