MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan pide çeşitleri düellosu yapmalarını istedi. Pide çeşitlerinden olan Gökçeada yöresinin cicirya pidesi yapıldı. İzleyici cicirya pide tarifinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, MasterChef All Star cicirya pidesi nasıl yapılır? Gökçeada cicirya pidesi tarifi için malzemeler neler?

Cicirya, bir çeşit peynirli içli pide türüdür. Haçapuri ile benzerlik gösterir. Keçi peynirli ve taze nane ile yapılır. Şekli yuvarlaktır. Hamuru pideden daha kalındır. Gökçeada mutfağında meşhurdur.

İşte cicirya pidesi tarifini sizler için derledik…

CİCİRYA PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 400 gr un

- 30 ml zeytinyağı

- 2 adet yumurta sarısı

- 5 gr. kuru maya

İç harcı için:

- 150 gr. keçi peyniri (beyaz peynir ile karıştırabilirsiniz)

- 1 adet yumurta

- 30 gr. tereyağı

- Nane

CİCİRYA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Unu bir karıştırma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Boşluk kısmına tuz ve zeytinyağını ekleyin. Bu esnada kuru mayayı ılık su ile karıştırın ve 10 dakika bekleyin.

Hazırladığınız mayalı karışımı unun üzerine döküp elinizle yoğurun. İstediğiniz kıvama gelince üzerini örterek oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

İç harcı için keçi peyniri ve beyaz peyniri ezerek karıştırın. Yumurta, nane ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın ve yuvarlak olacak şekilde açın. Hamurun kenarlarını kıvırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Bir kapta yumurta sarısını çırpın. Hamurun üzerine iç harcı alın ve her tarafına yayın. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında 20-25 dakika pişirin.