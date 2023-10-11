MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan pide çeşitleri düellosu yapmalarını istedi. Pide çeşitlerinden olan Kayseri yöresinin cıvıklı pidesi yapıldı. İzleyici cıvıklı pide tarifinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, MasterChef All Star cıvıklı pide nasıl yapılır? Kayseri Develi cıvıklı pide tarifi için malzemeler neler?

CIVIKLI PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Hamuru için:

- 4.5 su bardağı un

- 30 gram yaş maya

- 2 su bardağından biraz az ılık su

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

- 700 gram dana yağsız kol veya kuzu boşluğu

- 4-5 adet sivri biber (ince doğranmış)

- 2 adet orta boy soğan (küp küp doğranmış)

- 4-5 adet çekirdeği çıkartılmış domates

- 2 çay kaşığı tuz

CIVIKLI PİDE NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık su, şeker ve mayayı bir kabın içerisine alarak karıştırın. Maya kabarmaya başladığında üzerinde tuz ve unu ekleyerek kıvam alana kadar yoğurun. Hamur hafifçe ele yapıştığında üzerini streç film ile örtün ve 1 saat mayalanması için dinlendirin.

İç harç için; Eti, ince doğranmış domates, biber ve soğanla birlikte harmanlayın. Üzerine tuz ekleyerek karıştırın. Hamur mayalandığında 6 parçaya bölün. Hamur bezelerini unlanmış tezgahta tek tek açın.

Fırını ısıtın ve içerisine yarım kap su koyun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra açtığınız hamurları tepsiye dizin. Hamurun içerisine etli harcı eşit olarak paylaştırın ve yayın. 200 dereceli önceden ısıtılmış fırında, 15 dakika kadar pideleri pişirin.