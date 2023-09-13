MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım eleme potasına gidecek ismi belirledi. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?

MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Hint mutfağına özgü yemekleri en doğru şekilde yapmalarını istedi ve başarısız olan takım dokunulmazlık oyunu ve eleme potası için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına giden isim kim oldu?

12 EYLÜL 2023 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. MasterChef All Star'ın 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık alabilmek için yarıştı.

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12 EYLÜL 2023 MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Hint mutfağına özgü yemekler ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Buna göre mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı alabilmek için yarıştı.

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MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı almak için yarışacak yarışmacılara ‘oreo’ verildi ve bundan yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.

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Bireysel dokunulmazlık yarışında en beğenilen tabaklar Barbaros ve Esra’nın oldu. En başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.

Esra MasterChef’te eleme potasında direkt olarak Barbaros’u gönderdi.

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Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potası için oy verdi. Buna göre MasterChef All Star’da eleme potasında gide bir diğer isim Eda oldu.

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