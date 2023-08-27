Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme potasındaki yarışacak 7. isim belirlendi. MasterChef eleme potasına giren isimler bu akşam ki yeni bölümde MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?

MASTERCHEF ALL STAR 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’in dün akşamki yeni bölümde katmer ustası Mehmet Özsimitçi konuk şef olarak yer aldı.

Şefler yarışmacılardan katmer yapmalarını istedi ve en başarısız katmer yapan yarışmacı eleme potasına giden 7. isim oldu.

En iyi katmeri yapan isim Esra seçildi.

En iyi katmer yapan isimler Esra, Hasan, Kıvanç, Çağatay, Suna, Alican ve Azize oldu.

Diğer kalan isimler ise son eleme potası adayını belirlemek üzere tekrar yemek yaptı.

Şefler eleme potasına kalan yarışmacılara limon tuzunu verdi. Limon tuzunu en yaratıcı kullanan tabaklar eleme potasına gitmeyecekti.

Eleme potasındaki mücadelede son ikiye kalan isim Tahsin ve Batuhan oldu. Buna göre MasterChef eleme potasına giden son isim Batuhan seçildi.