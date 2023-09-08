MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım eleme potasına gidecek ismi belirledi. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Balıkesir mutfağına özgü yemekleri en doğru şekilde yapmalarını istedi ve başarısız olan takım dokunulmazlık oyunu ve eleme potası için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar stüdyo dışında ter döktü.

hgwedcgweghdascvhj.jpg

MasterChef’in dün akşamki yeni bölümünde yarışmacılar Balıkesir’deydi.

sdhfvxvh.jpg

Balıkesir’e özgü yemekler yapan yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynadı.

ffgfgdy.jpg

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynayan yarışmacılar menü olarak Balıkesir Otları Tabağı, Tirit, Patlıcanlı Basma Börek, Ballı Kuzu Kaburga Sarma ve Balıkesir Kaymaklısı yaptı.

Balıkesir'de mücadeleyi kazanan takım Mavi takım oldu. MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise kırmızı takımdan Barış oldu.

drtdrrtuf.jpg

Barış eleme adayı olarak Tolga'nın ismini söyledi. Takım oylaması sonucunda 6. eleme adayı Tanya oldu.

sjdfhzdfh.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Japonya'da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı Dünya
Japonya'da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun şüpheli ölümünü araştıran polis başmüfettişi emekli edildi Güncel
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun şüpheli ölümünü araştıran polis başmüfettişi emekli edildi
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti Sağlık
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede Teknoloji - Otomotiv
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü Güncel
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı Güncel
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı