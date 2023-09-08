MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Balıkesir mutfağına özgü yemekleri en doğru şekilde yapmalarını istedi ve başarısız olan takım dokunulmazlık oyunu ve eleme potası için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar stüdyo dışında ter döktü.

MasterChef’in dün akşamki yeni bölümünde yarışmacılar Balıkesir’deydi.

Balıkesir’e özgü yemekler yapan yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynadı.

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynayan yarışmacılar menü olarak Balıkesir Otları Tabağı, Tirit, Patlıcanlı Basma Börek, Ballı Kuzu Kaburga Sarma ve Balıkesir Kaymaklısı yaptı.

Balıkesir'de mücadeleyi kazanan takım Mavi takım oldu. MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise kırmızı takımdan Barış oldu.

Barış eleme adayı olarak Tolga'nın ismini söyledi. Takım oylaması sonucunda 6. eleme adayı Tanya oldu.