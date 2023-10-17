MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Tüm menemenleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi menemeni yapan isimler Barbaros, Tolga, Ayaz, Alican, Kıvanç ve Tahsin oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Alican ve Barbaros kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi menemeni yapan Alican mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Barış seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Kıvanç, Metin, Sergen, Azize, Barbaros, Dilara, Tanya, Esra.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Eren, Ayaz, Tahsin, Barış, Hasan, Cemre, Batuhan.