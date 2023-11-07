MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan krokan bush yapmalarını istedi. Tüm krokan bushları tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

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MasterChef'te en iyi mantı yapan isimler Hasan, Tanya, Esra ve Hasan oldu.

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Gecenin kaptanlık oyunu finaline Hasan ve Batuhan kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı. Buna göre en iyi krokan bush yapan Hasan mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Alican seçildi.

Şefler bundan sonra MasterChef All Star'da mavi takım kaptanının kırmızı takım kaptanıyla düello yapacağını ve tarihi bir avantaj elde edeceğini açıklamıştı. Buna göre Hasan ve Alican kaptanlar düellosu yaptı. Şefler Hasan ve Alican’dan kalem böreği yapmalarını istedi.

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En iyi kalem börek yaparak kaptanlar düellosunu kazanan isim Hasan oldu.

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Şefler Hasan’a istediği bir yarışmacıyı diğer takımdaki yarışmacıyla değiştirebileceği avantajını sundu ve Hasan kırmızı takımdan Ayaz’ı alarak mavi takımdan Esra’yı diğer takıma verdi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Eren, Sergen, Barbaros, Dilara, Tanya, Ayaz.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra.

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