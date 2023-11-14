MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan su böreği yapmalarını istedi. Tüm su böreklerini tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi su böreğini yapan isimler Esra, Cemre, Hasan, Barbaros, Sergen ve Kıvanç oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Barbaros ve Kıvanç kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı. Buna göre en iyi su böreğini yapan Barbaros mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Tolga seçildi.

Şefler bundan sonra MasterChef All Star'da mavi takım kaptanının kırmızı takım kaptanıyla düello yapacağını ve tarihi bir avantaj elde edeceğini açıklamıştı. Buna göre Tolga ve Barbaros kaptanlar düellosu yaptı. Şefler Tolga ve Barbaros’tan lokma yapmalarını istedi.

En iyi lokma yaparak kaptanlar düellosunu kazanan isim Tolga oldu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.