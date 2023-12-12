MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan midye dolma yapmalarını istedi.

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Tüm midye dolmaları tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

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MasterChef All Star’da şefler bazı kural değişikliklerine gideceklerini açıklamıştı. Buna göre haftanın kaptanlık oyununda şefler önce yarışmacılardan midye dolma yapmalarını istedi ve en iyi midye dolmayı yapan yarışmacılar sonrasında kendi arasında kaptanlık oyunu oynadı.

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En iyi midye dolmayı yapan yarışmacılar Eren, Kıvanç ve Esra oldu.

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Şefler Kıvanç, Eren ve Esra’dan Churros yapmalarını istedi.

Buna göre en iyi Churros tatlısını yapan Eren MasterChef All Star’da mavi takım kaptanı oldu.

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Eren kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Dilara, Tahsin, Barbaros, Kıvanç.

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