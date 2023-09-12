MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan döner yapmalarını istedi. Tüm dönerleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi döneri yapan isimler Barış, Gamze, Hasan, Barbaros, Tahsin, Sergen ve Alican oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Alican ve Sergen kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi döneri yapan Alican mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Ayaz seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Eda, Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Ayaz, Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan.