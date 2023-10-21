MasterChef’te dış çekim olarak gerçekleşen ödül oyununda kırmızı ve mavi takım Lüleburgaz’da yarıştı. Kazanan takım stüdyoya dönere büyük ödül olarak verilecek arsa ödülü için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ARSA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım büyük ödül verilecek olan ödül oyununu Lüleburgaz’da oynadı. Lüleburgaz’da oynanan oyunda konsept Trakya Mutfağıydı.

MasterChef All Star’da büyük ödül olarak yarışmacılara 100.000 TL verilirken bu sefer ödül olarak arsa verdi.

Lüleburgaz’da yapılan dış çekim sonrasında kazanan mavi takım oldu ve mavi takım stüdyoda ödül oyunu oynadı. Şefler yarışmacılara pek çok ürün vererek yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Büyük ödül oyununda en başarılı tabaklar Kıvanç, Metin, Tanya ve Sergen’in oldu.

Heyecan dorukta büyük arsa ödülünü kazanması muhtemel son ikiye kalan isimler ise Kıvanç ve Sergendi.

Ve MasterChef All Star’da ödül oyunu gecesinde büyük ödülü kazanarak arsa sahibi olan isim Kıvanç oldu. Kıvanç arsayı annesine hediye edeceğini söyledi.