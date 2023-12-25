MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti ve Batuhan MasterChef’e veda etti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar şef ceketi için mücadele edecek. Peki, MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde artık yarışmacılar şef ceketi ve şampiyon olabilmek için yarışacak. Bu akşamki yayınlanacak yeni bölümde bir yarışmacı MasterChef All Star’da ilk şef ceketini giyecek. Peki, MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Dün yayınlanan bölümle MasterChef All Star’ın takım mücadelesi de son buldu. Eleme gecesinden sonra MasterChef All Star'da yarışmacılar artık takım olarak değil bireysel olarak yarışacak.

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MasterChef All Star’da bireysel olarak yarışacak yarışmacılar için her gün bir şef ceketi verilecek. Yarışmacılar isimlerinin yazılı şef ceketini alabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

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Bireysel olarak yarışacak yarışmacılar Hasan, Tahsin, Eren, Sergen, Barbaros, Kıvanç ve Esra.

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MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Türkiye’nin ilk Japon mutfağı Michelin yıldızı alan Yoshızumı Nagaya konuk oluyor. Yarışmacılar Japon şefin hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalışacak.

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Bir yarışmacı iki etaplı oyun sonunda aldığı puanlara bakılarak şef ceketi giyecek.

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MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre eleme potasındaki yarışmacılar Esra, Eren, Sergen ve Batuhan puanlama sistemiyle iki turda yarıştı.

Puanlama sistemine göre ilk turda Batuhan 19,5 , Esra 17,5 , Eren 20, Sergen 19 puan aldı.

MasterChef All Star son eleme potası oyununda Esra 36,5 , Eren 37, Sergen 43, Batuhan 34,5 puan aldı.

MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.

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