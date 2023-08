MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme gecesi geldi çattı. MasterChef’te eleme potasına giden yarışmacılar şeflerin verdikleri malzemelerle ikinci tura kalmamaya çalışacak. MasterChef All Star’a veda edecek isim bu akşam belli olacak. Peki, MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın son eleme oyunu oynanacak. Hafta boyunca değerlendirmelerde eleme potasına giden 7 yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’da kalabilmek için yarışacak.

MasterChef’te şefler yarışmacılardan yassı şeftaliyi kullanarak yaratıcı tabaklar çıkartmasını isteyecek. Eleme oyununda başarılı olamayan bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar: Rıfat, Sefa, Azize, Sergen, Alican, Esra, Ayaz.

MAVİ TAKIMIN KADROSU:

Azize

Sergen

Dilara

Tanya

Barbaros

Sefa

Gamze

Esra

Rıfat

Alican

KIRMIZI TAKIMIN KADROSU:

Kıvanç

Tahsin

Ayaz

Tolga

Eray

Barış

Suna

Çağatay

Batuhan

Eda