MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme gecesi geldi çattı. MasterChef’te eleme potasına giden yarışmacılar şeflerin verdikleri malzemelerle ikinci tura kalmamaya çalışacak. MasterChef All Star’a veda edecek isim bu akşam belli olacak. Peki, MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MASTERCHEF ALL STAR 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın son eleme oyunu oynanacak. Hafta boyunca değerlendirmelerde eleme potasına giden 7 yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’da kalabilmek için yarışacak.
MasterChef’te şefler yarışmacılardan yassı şeftaliyi kullanarak yaratıcı tabaklar çıkartmasını isteyecek. Eleme oyununda başarılı olamayan bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.
MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar: Rıfat, Sefa, Azize, Sergen, Alican, Esra, Ayaz.
MAVİ TAKIMIN KADROSU:
Azize
Sergen
Dilara
Tanya
Barbaros
Sefa
Gamze
Esra
Rıfat
Alican
KIRMIZI TAKIMIN KADROSU:
Kıvanç
Tahsin
Ayaz
Tolga
Eray
Barış
Suna
Çağatay
Batuhan
Eda