MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam eleme gecesi yaşanacak. Şefler eleme potasındaki yarışmacılardan yassı şeftali kullanarak yaratıcı tabaklar sunmalarını isteyecek. Peki, MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 63 bölüm fragmanı yayınlandı mı?