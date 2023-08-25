MasterChef All Star’da yarışmacılar Azerbaycan’da takım oyunu oynadı ve kaybeden takım eleme potasına gidecek yarışmacı için mücadele verdi. Mavi ve kırmızı takım eleme potası için yarışırken Azerbaycan’a özgü yemekler yaptı. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? 24 Ağustos MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?

24 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam gerçekleşen MasterChef All Star yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım Azerbaycan’da kozlarını paylaştı.

Azerbaycan’da mavi takım kazandı.

Dokunulmazlık için yarışan kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan MasterChef Esra oldu.

MasterChef Esra dokunulmazlığı kazandığı için bir isim söylemesi gerekiyordu o da elem potasına Barış’ın ismini söyledi.

MasterChef All Star’da eleme potasına giden isim Barış oldu. Gecenin diğer eleme adayı ise oy birliğiyle Eray oldu.

Böylece 24 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına girenler Barış ve Eray oldu.

Oylama sırasında Barış ve Sergen arasında tartışma yaşandı. Barış, ''Dostumla çok iyi dost olurum, hasımımla hasım.'' dedi. Sergen ise ''Ne yaptım, bileyim.'' diye karşılık verdi. Sergen, ''Hatam varsa özür dilerim.'' diye ekledi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Azize, Sergen, Dilara, Tanya, Barbaros, Sefa, Gamze, Esra, Rıfat, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kıvanç, Tahsin, Ayaz, Tolga, Eray, Barış, Suna, Çağatay, Batuhan, Eda.