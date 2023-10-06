MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?

MasterChef All Star’da dün akşam takım oyunu oynandı. MasterChef’e Barış ve Barbaros arasındaki gerginlik damga vururken Tahsin ve Ayaz ise kural ihlalleri yaptı. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

MasterChef All Star’ın dün akşamki bölümünde takım oyunları sırasında Barbaros ve Barış arasında çıkan gerginlik, Ayaz ve Barış arasında yaşanan tartışmalar şeflerin tepkisiyle son buldu.

Takım oyununda başarılı olan takım Kırmızı takım oldu. Mavi takımda oynanan dokunulmazlıkta skandal yaşandı. MasterChef Ayaz süre bittikten sonra bir tabağa baharat ve limon koyması nedeniyle kural ihlali yaparak tabağı değerlendirmeye alınmadı.

MasterChef'te takım oylaması öncesi dokunulmazlığı kazanan isim Tahsin oldu. Fakat MasterChef Tahsin süre bittikten sonra limon kesti ve şeflere tabağıyla birlikte sundu. MasterChef’te süre bittikten sonra yemeklere herhangi bir ekleme ve dokunmanın yasak olmasına rağmen sesini çıkarmayan Tahsin dokunulmazlığı alıp eleme potasına Ayaz’ı gönderdi.

Kimsenin sesini çıkarmamasından sonra şeflere stüdyodan yapılan uyarıyla Tahsinin de kural ihlali yaptığı ortaya çıktı. Somer Şef, ''MasterChef tarihinde ilk kez bu kadar olaylı bir gece yaşandı. Bizi çok zorladınız. Aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde hiçbir oyun olmadı. Dokunulmazlık oyunlarında şimdiye kadar dokunulmazlık vermediğimiz hiç olmadı. İçeriye gidiyoruz, rejiden bir görüntü daha izlememizi istiyorlar. Burada Ayaz'ı anlattıktan sonra bir kişi daha var 0'dan sonra limonunu çıkarıyor, köşeye gidiyor. Bir güzel tabağına koyuyor.'' dedi.

Şefler, Tahsin'in dokunulmazlığını iptal etti ve eleme potasına giren isim oldu. İlk oylama iptal diyen Somer Şef, takım oylamasını yeniden başlattı.

MasterChef All Star'da 5. aday takım oylamasında en çok oyu alan Ayaz oldu. Eda potaya giden bir diğer isim oldu. Somer Şef, ''Bizim için zor bir gece oldu.'' ifadelerini kullandı.