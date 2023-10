MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star’da dün akşam eleme potasına giren adaylar belirlendi. MasterChef’teki eleme gecesine Tahsin ve Ayaz’ın yaptığı kural ihlalleri damga vurdu. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?