MasterChef All Star’ın yayınlanan en son bölümünde kırmızı ve mavi takım pide çeşitleri için düello gerçekleştirdi. Takım oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ALL STAR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan pide çeşitlerini yapmalarını istedi. Bu düellonun kazananı kırmızı takım oldu.

Pide düellosunu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için tekrar tezgah başına geçti.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan Meksika yemeği ''tamales'' yapmaları istendi.

En başarılı tamales yapanlar Batuhan, Dilara, Cemre, Azize oldu.

Son ikiye Cemre ve Batuhan kalırken haftanın ilk bireysel dokunulmazlığının sahibi Batuhan oldu.

Batuhan’ın seçimi ile ilk eleme adayı Tahsin oldu. MasterChef All Star eleme potası oylamasında ise eleme potasına giden isim Sergen oldu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tanya, Hasan, Tahsin, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Metin, Kıvanç, Barış, Ayaz, Tolga, Esra, Kerem, Alican.