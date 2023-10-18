MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. MasterChef’in dün akşamki yayınlanan yeni bölümünde takım oyununu kaybeden yarışmacılar eleme potasında dokunulmazlık almak için yarıştı. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan en son bölümünde kırmızı ve mavi takım Ege mutfağına özgü yemekleri yapmaya çalıştı. Takım oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ALL STAR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan Ege mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Bu düellonun kazananı kırmızı takım oldu.

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Takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için tekrar tezgah başına geçti.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan brokoli kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.

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Şeflerin beğendiği tabaklar ise Dilara, Sergen, Kıvanç ve Metin'in oldu.

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En yaratıcı brokoli tabağını çıkararak bireysel dokunulmazlığı alan MasterChef Metin oldu.

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Metin eleme adayı olarak Azize’nin adını verdi ve eleme potasına Azize gitti.

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MasterChef All Star eleme potasındaki oylamada ise en çok oyu alarak eleme potasına giden diğer isim ise Kıvanç oldu.

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