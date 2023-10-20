MasterChef All Star’ın yayınlanan en son bölümünde kırmızı ve mavi takım yapacakları menü konsepti ise sakatatlardı. Takım oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ALL STAR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan sakatat yemekleri yapmalarını istedi.

Sakatat tabakları için kırmızı ve mavi takıma 50 dakika süre verildi. İşte MasterChef All Star menüsü:

- Koç yumurtası

- Arnavut ciğeri

- Dana yanak ve patates püresi ve demi glace

- Trippa alla romana

- Nohutlu kuzu işkembe

- Arpa şehriyeli oğlak başı

- Kuzu yürek dolması

Bu düellonun kazananı kırmızı takım oldu. Takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için tekrar tezgah başına geçti.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan kızartma yemekleriyle yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.

Şeflerin beğendiği tabaklar ise Dilara, Tanya ve Barbaros’un oldu.

En yaratıcı kızartma tabağını çıkararak bireysel dokunulmazlığı alan MasterChef Barbaros oldu.

Barbaros eleme adayı olarak Sergen’in adını verdi ve eleme potasına MasterChef Sergen gitti.

MasterChef All Star eleme potasındaki oylamada ise en çok oyu alarak eleme potasına giden diğer isim ise Alican oldu.