MasterChef All Star’ın yayınlanan en son bölümünde kırmızı ve mavi takım hamur işi bazlı sokak lezzetlerini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Takım oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ALL STAR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan hamur işi bazlı sokak lezzetlerini yapmalarını istedi. Bu düellonun kazananı kırmızı takım oldu.

Takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için tekrar tezgah başına geçti.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık için Nachos yapmalarını istedi.

En iyi nachosu yaparak bireysel dokunulmazlığı alan MasterChef Kıvanç oldu.

Kıvanç eleme adayı olarak Cemre’nin adını verdi ve eleme potasına MasterChef Cemre gitti.

MasterChef All Star eleme potasındaki oylamada ise en çok oyu alarak eleme potasına giden diğer isim ise Esra oldu.