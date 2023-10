MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşti. MasterChef’in dün akşamki yayınlanan yeni bölümünde takım oyununu kaybeden yarışmacılar eleme potasında dokunulmazlık almak için yarıştı. Peki, MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?