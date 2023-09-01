MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme potasındaki yarışacak yeni isimler belirlendi. MasterChef eleme potasına giren isimler MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verecek. Peki,

MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da elem potasına giden isimler kimler?

30 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına zafere giden şehirlerdeki yemekleri yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti ve eleme adayları belli oldu.

MasterChef All Star’da gecenin dokunulmazlık oyunu yemekleri menüsü ise; fava, sakalaçarban çorbası, patatesli dolamber böreği, yufkalı büryan, balaban kebabı, etli bamya yemeği ve tahinli kabak tatlısı oldu.

1 saatlik süre sonunda değerlendirme yapan Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Bu sonuçla MasterChef kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına gitti.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan ‘arabaşı’ yemeğini istedi.

Süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme ile en başarılı tabağı yapan isimler, Alican, Barbaros ve Eda oldu.

Bireysel dokunulmazlığı ise Barbaros kazandı.

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, eleme potasına Kıvanç'ı gönderdi.

Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Eda oldu.

Eleme oylaması sırasında ise Tahsin ve Kıvanç arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Böylece gecenin eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda oldu.