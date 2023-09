MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star’da bu akşam haftanın son eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunu sonrasında bir kişi MasterChef All Star’da Eda ile finale kalarak yarışmada kalmak için mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı oldu?