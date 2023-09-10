MasterChef All Star’ın yeni bölümünde hafta boyunca oylama ve seçimle eleme potasına giden isimler yarışacak. MasterChef All Star’ın eleme potasında ter dökecek yarışmacılar sonunda MasterChef Eda ile kapışacak. Peki, MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’da yapılan üç oyunun ardından iki defa kaybeden kırmızı takımdan dört aday belirlendi. İlk oyundan çıkan isimler Ayaz ve Suna oldu.

MasterChef’te ikinci oyunun ardından Hasan ve Sefa belirlendi.

Üçüncü oyunu kaybeden kırmızı takımdan ise Tolga ve Tanya eleme potasına dahil oldu.

9 Eylül'de yapılan oyunun ardından 7. eleme adayı da Eda olarak belirlendi.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler bu akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yeniden yarışacak.

MasterChef All Star’ın eleme gecesinde en başarısız yemeği yapan isim ise gecenin sonunda Eda ile yarışacak ve yarışmadaki hayallerine veda edecek.

MasterChef All Star’da geçtiğimiz hafta Çağatay sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilmişti. Bu nedenle geçtiğimiz hafta MasterChef’ten kimse elenmedi. Son ikiye kalan adaylardan Eda bir hafta daha yarışmada kalarak bu hafta eleme potasında sona kalan kişiyle yarışacak. Buna göre MasterChef All Star’dan bir yarışmacı hayallerine veda edecek.