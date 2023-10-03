MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?

MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. Tüm tantunileri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

gcgs.jpg

MasterChef'te en iyi döneri yapan isimler Azize, Tolga, Tahsin, Kıvanç, Sergen, Batuhan, Ayaz ve Barbaros oldu.

ghdfghdfgvfd.jpg

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Barbaros ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

jtghjhgt.jpg

Buna göre en iyi döneri yapan Barbaros mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Kerem seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda.

yrtrtr.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kerem, Hasan, Eren, Sergen, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan, Tanya.

grgfgf.jpg

Öne Çıkanlar
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
Son Haberler
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi Gündem
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü Gündem
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti Gündem
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor