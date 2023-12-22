MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazanacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazanacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazanacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyununda karşı karşıya geliyor. MasterChef’te yarışmacılar coğrafi işaretleri ürünleri en iyi şekilde pişirmeye çalışacak. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazanacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ödül oyununda karşı karşıya geliyor.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmanın son takım oyununu oynuyor. MasterChef All Star’da ödül oyununda şefler yarışmacılar Türkiye’nin coğrafi işaretleri ürünlerinin kullanılarak yemekler hazırlanması isteyecek.

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MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek konuk olacak.

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MasterChef All Star’da kırmızı ve mavi takım coğrafi işaretli ürünlerle en iyi tabaklarını çıkmaya çalışacak.

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Ödül oyununu kazanan takım sonrasında büyük ödülü almak için tekrar tezgah başına geçecek.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Eren, Esra, Kıvanç, Batuhan.

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