MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler ödül oyunu oynamaya hak kazanan yarışmacılardan sıfır atık ürünlerini kullanarak yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

13 EKİM MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan sıfır atık ürünleriyle yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Ürünleri en iyi kullanan büyük ödülün sahibi oldu.

MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri üç tabak Kıvanç, Dilara, Metin ve Barbaros’un oldu.

MasterCef ödül oyununda son iki kalan isim Barbaros ve Dilara oldu.

Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’lik büyük ödülü Dilara aldı.