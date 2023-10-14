MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler sıfır atık ürünlerini kullanarak tabak çıkartmalarını istedi ve kazanan büyük ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler ödül oyunu oynamaya hak kazanan yarışmacılardan sıfır atık ürünlerini kullanarak yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

13 EKİM MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan sıfır atık ürünleriyle yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Ürünleri en iyi kullanan büyük ödülün sahibi oldu.

gsdfcdsgf.jpg

MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri üç tabak Kıvanç, Dilara, Metin ve Barbaros’un oldu.

gdvchv.jpg

MasterCef ödül oyununda son iki kalan isim Barbaros ve Dilara oldu.

fasxfax.jpg

Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’lik büyük ödülü Dilara aldı.

ftewdewd.jpg

Öne Çıkanlar
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Son Haberler
Hamas sivilleri öldürmemiş. Eski lideri Meşal böyle dedi Dünya
Hamas sivilleri öldürmemiş. Eski lideri Meşal böyle dedi
Prens Harry’nin eşi Meghan’ın da oynadığı Suits yeniden çekiliyor Kültür Sanat
Prens Harry’nin eşi Meghan’ın da oynadığı Suits yeniden çekiliyor
Alina ne demek? Alina isminin anlamı nedir? Gündem
Alina ne demek? Alina isminin anlamı nedir?
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi
Sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı Gündem
Sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Poyraz Karayel'in Sinan'ı üniversiteli oldu Magazin
Poyraz Karayel'in Sinan'ı üniversiteli oldu