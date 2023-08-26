MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler kırmızı takımdan fındığı kullanarak tabak çıkartmalarını istedi ve kazanan takım ödül oyunu oynadı. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler ödül oyunu oynamaya hak kazanan takımdan soğuk kahve yanında iyi gideceğini düşündükleri yaratıcı bir tatlı yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?

25 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan fındığı kullanarak yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Fındığı en iyi kullanan kırmızı takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

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MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün soğuk kahve yanında tatlı oldu. Kırmızı takım soğuk kahvenin yanında gidebilecek yaratıcı bir tatlı tabağı yapmaya çalıştı.

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MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri üç tabak Eda, Kıvanç ve Tanya’nın oldu.

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MasterChef Eda soğuk kahve yanına brownie yaptı.

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MasterChef Kıvanç soğuk kahve yanına kimyonlu bir tatlı hazırladı.

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MasterChef Tanya ise meyveli bir tatlı yaptı.

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MastercHef ödül oyununda son iki kalan isim Kıvanç ve Tanya oldu.

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Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Tanya oldu.

MasterChef Tanya kıyma makinesi almak istediğini dile getirmişti.

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