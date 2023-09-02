MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler ödül oyunu oynamaya hak kazanan takımdan pirzolayı kullanarak yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

1 EYLÜL 2023 MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan mısırı kullanarak yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Mısırı en iyi kullanan mavi takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün pirzola oldu. Mavi takım pirzolayı kullanarak en yaratıcı tabakları çıkarmaya çalıştı.

MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri üç tabak Tolga, Sergen ve Dilara’nın oldu.

MastercHef ödül oyununda son iki kalan isim Dilara ve Tolga oldu.

Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Dilara oldu.

31 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.

Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Tolga oldu. Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.