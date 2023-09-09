MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler ödül oyunu oynamaya hak kazanan takımdan inciri kullanarak yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?

8 EYLÜL 2023 MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan yeşillikleri kullanarak yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi.

Yeşillikleri en iyi kullanan mavi takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün incir oldu. Mavi takım inciri kullanarak en yaratıcı tabakları çıkarmaya çalıştı.

MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri dört tabak Kerem, Hasan, Ayaz ve Azize’nin oldu.

MasterChef ödül oyununda son iki kalan isim Azize ve Ayaz oldu.

Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Azize oldu.