MasterChef All Star’ın 5.'si kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star’ın 5.'si kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam son yarışmacı MasterChef ceketini giydi. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde MasterChef All Star’ın 5.'si belli olacak. Peki, MasterChef All Star’ın 5.'si kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da şef ceketi giymeye hak kazanan beş yarışmacı belirlendi. MasterChef All Star adım adım büyük finale yaklaşırken yeni bölümde bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda ederek yarışmayı beşinci tamamlayacak. Peki, MasterChef All Star’ın 5.si kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde All Star’ın 5.si belirlenecek. Bireysel yarışmanın yapılacağı MasterChef’te son 5’e kalan isimler ise Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan ve Esra oldu.

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MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan kendi seçtikleri ve Türk mutfağına özgü ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmalarını isteyecek.

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Yarışmacılar kendi istedikleri ürünlerle ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırlayarak All Star’ın ilk dördüne kalmaya çalışacak.

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MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef All Star’da konuk şef Maksut Aşkar yarışmacılar için ‘Kuzu Göbeği Mantarı’ tabağını yaptı.

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Gecenin en yüksek puanını alarak son şef ceketini giymeye hak kazanan Hasan oldu. MasterChef Hasan iki oyunda da toplam 48,5 puan aldı.

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MasterChef All Star’da Eren ve Kıvanç 47 puan alarak yarışmayı 6. olarak tamamladılar.

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