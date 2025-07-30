Masterchef ana kadroya giren 16. isim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef ana kadroya giren 16. isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de 2025 ana kadrosuna giren 16. Yarışmacı 29 Temmuz bölümünde belirlendi.

15 kadro yarışmacısının belli olmasının ardından, 16. ismi bulmak için yarışmacılardan yemekler istedi.

Kıran kırana geçen yarışmaların ardından MasterChef'te ana kadroya giren 16. isim belli oldu.

MasterChef final turu ilk etabında 14 kişi analıkızlı çorbası hazırlamak için mücadele etti.

Verilen 50 dakikalık süre sonunda, 7 isim final etabına geçti.

Bu turda en iyi tabağı çıkaran isimler ise Edanur, Gamze ve Hakan oldu.

688950267c4e2c8aafa69840.webp

Gecenin ikinci etabında yarışmacılardan yenidünya meyvesi ile yaratıcı menüler hazırlamalarını istedi.

En başarılı tabağı çıkararak MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim Hakan oldu.

Son Haberler
Göcek’teki marinalar 160 milyon dolara Koç Holding’e geçiyor
Göcek’teki marinalar 160 milyon dolara Koç Holding’e geçiyor
Malta’dan Filistin kararı
Malta’dan Filistin kararı
Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1 yaralı
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Yarı çıplak alkollü araçların önüne atladı
Yarı çıplak alkollü araçların önüne atladı