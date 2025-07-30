Masterchef ana kadroya giren 16. isim belli oldu

15 kadro yarışmacısının belli olmasının ardından, 16. ismi bulmak için yarışmacılardan yemekler istedi.

Kıran kırana geçen yarışmaların ardından MasterChef'te ana kadroya giren 16. isim belli oldu.

MasterChef final turu ilk etabında 14 kişi analıkızlı çorbası hazırlamak için mücadele etti.

Verilen 50 dakikalık süre sonunda, 7 isim final etabına geçti.

Bu turda en iyi tabağı çıkaran isimler ise Edanur, Gamze ve Hakan oldu.

Gecenin ikinci etabında yarışmacılardan yenidünya meyvesi ile yaratıcı menüler hazırlamalarını istedi.

En başarılı tabağı çıkararak MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim Hakan oldu.