MasterChef Ayaz kimdir? MasterChef All Star Ayaz Geçer kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star’ın yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Ayaz Geçer oldu. MasterChef All Star’daki hayallerine veda eden Ayaz Geçer’in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef All Star Ayaz Geçer kaç yaşında nereli?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef Ayaz kimdir? MasterChef All Star Ayaz Geçer kaç yaşında nereli?

Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Ayaz 2022 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef All Star Ayaz Geçer kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’ın bu hafta elenen yarışmacısı Ayaz Geçer oldu. MasterChef sonrası Ayaz’ın hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR AYAZ KİMDİR?

Bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan ve Ankara'da bir restoranda uzun süredir aşçılık yapan MasterChef Ayaz küçük yaşlardan beri mutfağa ilgisi olduğunu söylemişti. 2022 yılında mücadele eden Ayaz Geçer, yarı finale yükselerek başarısını kanıtlamıştı.

MasterChef Ayaz Geçer, 24 yaşında ve Şırnak Silopi doğumludur.

Ayaz, 13 yaşından bu yana Ankara'da yaşıyor. Ankara'da restoranlarda çalışan yarışmacı 2022 MasterChef sezonunda da 3. olmuştu.

MasterChef All Star'a da katılan Ayaz yarışmadan 13. olarak ayrıldı. Ayaz Geçer'in kendine ait bir restoranı bulunuyor.

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