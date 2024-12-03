MasterChef Ayşe Ekiz’in nerede çalışacağı belli oldu! O teklifi kabul etti

Düzenleme: Kaynak: Afyon Postası
MasterChef Ayşe Ekiz’in nerede çalışacağı belli oldu! O teklifi kabul etti

MasterChef Türkiye'ye yaptığı başvuru videosuyla gündem olan Ayşe Ekiz'in, elendikten sonra ne iş yapacağı merak ediliyordu. Ekiz sonunda nerede çalışacağını açıkladı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi jüri üyeleri tarafından sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yarışmaya gönderdiği başvuru videosuyla günlerce konuşulmuştu.

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BELEDİYE BAŞKANI İŞ TEKLİFİNDE BULUNMUŞTU

Ayşe Ekiz’e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan sürpriz bir iş teklif gelmişti.

Köksal, "Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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MasterChef'in jüri üyeleri ise Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını belirtmişti. Şefler Ayşe'nin Afyon'da açacağı lokantaya gideceklerini ve her türlü desteği sağlayacaklarını da söylemişlerdi.

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NE İŞ YAPACAĞINI SONUNDA AÇIKLADI!

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen söyleşiye katılan Ayşe Ekiz, ne iş yapmak istediğini anlattı.

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Afyon Postası'nın haberine göre yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da iki iş teklifi aldığını belirten Ekiz, nerede çalışmak istediğini açıkladı.

Ekiz, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annenim ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim" ifadelerini kullandı.

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