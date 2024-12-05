MasterChef Ayşe'nin yeni işi belli oldu! Ne kadar maaş alacağı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Ayşe'nin yeni işi belli oldu! Ne kadar maaş alacağı ortaya çıktı

Masterchef 2024'e damga vuran ve elendikten sonra kendisine gelen iş tekliflerini değerlendiren Ayşe Ekiz'in nerede çalışacağı belli olurken alacağı maaş da ortaya çıktı.

Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yeni işi için son kararını verdi. Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan iş tekli alan, ayrıca İstanbul'dan da teklif aldığı bilinen Masterchef Ayşe Afyonkarahisar Belediyesi Gastronomi Birimi'nde çalışmaya karar verdi.

93nmv-1721631838-3778.webp

Ayşe Ekiz İstanbul'dan 2 iş tekli aldığını ama anne ve babasının sağlık durumundan dolayı Ayfonkarahisar'daki iş tekline sıcak baktığını söyledi.

Ekiz, “Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'dan 2 iş tekli aldım. Bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim” ifadelerini kullandı.

g-xiq-l-fi-x-u-a-a3-jo4-2.webp

AYLIK 40-46 BİN TL ALACAK

Ayşe Ekiz'in yeni işinden kazanacağı maaş da belli oldu. Alınan bilgiye göre Masterchef Ayşe, aylık 40-45 Bin TL para alacak.

mastercheften-elenen-ayse-ekiz-degisimiyle-gundem-oldu-estetik-yorumlari-pes-pese-geldi-17285438351200-3.jpg

AYŞE EKİZ KİMDİR?

1998 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 26 yaşında olan Ayşe Ekiz çocukluk döneminin ardından eğitimine de Afyon'da devam etti.

Ayşe'nin asıl mesleği tarım ve hayvancılık. Babasıyla birlikte 500 koyunun bakımıyla ilgilenen Ayşe'nin mutfak merakı aslında bir zorunlulukla ortaya çıkmıştı. Annesi çiftçi olduğu için küçük yaşlarda mutfağa girmeye başlayan Ayşe, kısa sürede evin tüm yemeklerini kendisi yapmaya başladı.

wj05m-1733221065-3477.webp

Online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyleyen Ayşe, yarışmaya hazırlanırken Mehmet Şef'in kitaplarına çalışmış.

Son Haberler
Okulun deposundan malzeme çalan hırsız yakalandı
Okulun deposundan malzeme çalan hırsız yakalandı
Isparta’da yaralı şahin tedavi edilip doğaya salındı
Yaralı şahin tedavi edilip doğaya salındı
Bingöl balına 9 ülkeden talep var
Bingöl balına 9 ülkeden talep var
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Yapay zeka binlerce sürücüye yanlış ceza kesti! New York trafik düzenlemesinde büyük hata
Yapay zeka binlerce sürücüye yanlış ceza kesti! New York trafik düzenlemesinde büyük hata