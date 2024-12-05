MasterChef Ayşe'nin yeni işi belli oldu! Ne kadar maaş alacağı ortaya çıktı

Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yeni işi için son kararını verdi. Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan iş tekli alan, ayrıca İstanbul'dan da teklif aldığı bilinen Masterchef Ayşe Afyonkarahisar Belediyesi Gastronomi Birimi'nde çalışmaya karar verdi.

Ayşe Ekiz İstanbul'dan 2 iş tekli aldığını ama anne ve babasının sağlık durumundan dolayı Ayfonkarahisar'daki iş tekline sıcak baktığını söyledi.

Ekiz, “Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'dan 2 iş tekli aldım. Bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim” ifadelerini kullandı.

AYLIK 40-46 BİN TL ALACAK

Ayşe Ekiz'in yeni işinden kazanacağı maaş da belli oldu. Alınan bilgiye göre Masterchef Ayşe, aylık 40-45 Bin TL para alacak.

AYŞE EKİZ KİMDİR?

1998 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 26 yaşında olan Ayşe Ekiz çocukluk döneminin ardından eğitimine de Afyon'da devam etti.

Ayşe'nin asıl mesleği tarım ve hayvancılık. Babasıyla birlikte 500 koyunun bakımıyla ilgilenen Ayşe'nin mutfak merakı aslında bir zorunlulukla ortaya çıkmıştı. Annesi çiftçi olduğu için küçük yaşlarda mutfağa girmeye başlayan Ayşe, kısa sürede evin tüm yemeklerini kendisi yapmaya başladı.

Online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyleyen Ayşe, yarışmaya hazırlanırken Mehmet Şef'in kitaplarına çalışmış.