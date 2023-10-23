MasterChef All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri de Azize Polat. 2021 sezonunda yarışan MasterChef Azize Polat bu hafta All Star’da eleme potasında yarışarak MasterChef’te elendi. MasterChef Azize’nin hayatına dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Azize kimdir? MasterChef All Star Azize Polat kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR AZİZE POLAT KİMDİR?

MasterChef Azize Polat, 35 yaşındadır. 3 çocuk annesi ve ev hanımı olan Azize Polat, Adanalı'dır.

Azize Polat yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etti. Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile sonraki tura geçti.

Azize Polat, MasterChef All Star’ın 22 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan bölümünde elenerek MasterChef’teki hayallerine veda etmiştir.