MasterChef Azize'nin kilolu hali ortaya çıktı. Yaptırdığı estetikleri tek tek anlatmıştı

Editör: Ersoy ÖZDEM

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacıların özel hayatları da bir hayli merak ediliyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Azize Polat geçtiğimiz günlerde estetikleriyle gündeme gelmişti. Programın yeni bölümünde MasterChef Azize'nin kilolu hali ortaya çıktı. Görenler çok şaşırdı.

Hem kilo veren hem de estetik yaptıran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşırttı.

MasterChef'in daha önceki bölümlerinde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" ifadelerine yer vermişti.

Yarışmaya Adana'dan katılan Azize Polat, Masterchef 2021'e yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.

Şimdilerde MasterChef All Star'da başarılı tabaklara imza atan Azize Polat "azizeepolatt" kullanıcı adı ile Instagram hesabında aktif paylaşımlar yapıyor.