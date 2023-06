Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Batuhan. Peki, Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Batuhan Bayır, Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söylemişti.

Masterchef'in 2019 sezonu yarışmacılarından olan Batuhan Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve şampiyon olacağını söylemişti.

Masterchef Batuhan yarıştığı sezonda yarışmayı 5. olarak bitirmişti.

MASTERCHEF ALL STAR BATUHAN KİMDİR?

1997 yılında Muğla'da dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır, Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aslen Mersinlidir.

Batuhan Bayır, yarıştığı sezonda 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti.

25 yaşında olan Batuhan, YouTube kanalında ve Instagram hesabında yemek ile ilgili içerikler üretiyor.

Batuhan Bayır, 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisinde rol aldı.