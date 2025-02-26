MasterChef Beyza aylar sonra yüzünün yanık halini paylaştı!

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MasterChef Beyza aylar sonra yüzünün yanık halini paylaştı!

TV 8'de yayınlanan MasterChef'in en sevilen yarışmacılarından olan Beyza'nın yarışmada yüzü yanmıştı. O dönem kimi izleyici bu olayın kurgu olduğunu söylerken Beyza bir süre tedavi görmüştü.

MasterChef Türkiye 2024 yarışmasına damga vuran yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, yarışma esnasında bir kaza geçirmişti.

Yarışmada üzerine kızgın yağ dökülen Beyza'nın yüzü yanmış ve bir süre tedavi görmüştü. İzleyicilerin bir kısmı bu yaşanan olayı kurgu olarak değerlendirse de Beyza gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuşmuş ve yarışmaya devam etmişti. Yaşanan talihsiz kaza ile ilgili sosyal medyadan gelen soruyu yanıtlayan Beyza o günlerle ilgili soru soran takipçisine fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:

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'Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm'' yanıtını verdi.

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