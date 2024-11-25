MasterChef Beyza gözyaşları içinde itiraf etti! Ünlü şef Somer Sivrioğlu gözyaşlarını tutamadı

MasterChef Türkiye'de dış çekim sırasında talihsiz bir kaza sonucu yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, günlerce tedavi görmüştü. Beyza gözyaşları içinde şiddete uğradığını açıkladı.

İki hafta yarışmaya gelemeyen Beyza, yüzü sargılı bir şekilde yarışmaya dönmüştü.

ŞİDDETE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çekilen yeni bölüm tanıtımında Beyza’dan beklenmedik bir itiraf geldi. Beyza, gözyaşları içinde 2 yıl önce şiddete maruz kaldığını söyledi.

"Ben de o kadınlardan biriyim. 2 yıl önce şiddete maruz kaldım. Hayallerim, hedeflerim var. Onun altında kalmak istemedim. En iyi onları ben anlayabilirim" dedi. Stüdyodaki herkesin duygusallaştığı bu açıklamanın ardından Beyza, "Yüzümde de izler vardı. O yüzden yandığım gün o kadar üzülmedim çünkü alıştım" ifadelerini kullandı.

Beyza'nın açıklamalarıyla stüdyo adeta buz keserken, Şef Somer Sivrioğlu'nun ise gözleri doldu.

Beyza'nın açıklamalarının ardından pek çok kadından da destek mesajı geldi. "Çok güçlüsün yanındayız", "Asla yalnız değilsin" gibi yorumlar yapıldı.