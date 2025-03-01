MasterChef Beyza'dan takipiçilerini şaşırtan karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Beyza'dan takipiçilerini şaşırtan karar

MasterChef yarışmasının son dönem yarışmacılarından Beyza yarışma sona erse de adından söz ettiriyor. Beyza Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini ilan ederken hangi şehire taşınacağını da söyledi.

Masterchef 2024'ün sevilen yarışmacılarından Beyza sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. Fransa doğumlu olan isim Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini duyurdu. Beyza hangi şehirde yaşayacağını da açıkladı.

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Masterchef 2024 şampiyonu Onur Üresin ile yarışma devam ederken aralarında aşk olduğuna dair iddialar olan yarışmacı Beyza Huri Aydın, bu iddiaları yalanlamıştı. Türkiye'de yaşama kararı aldığını söyleyen Beyza hangi şehirde yaşayacağını takipçilerine duyurdu.

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Türkiye'de yaşayacağını söyleyen hatta Masterchef yarışmacılarıyla eve çıkacağı konuşulan Beyza, sürpriz bir karar verdi. Beyza Konya'ya taşınacak. Aslen Konyalı olan Beyza, hayatının yeni dönemine orada devam edecek. Masterchef Beyza yarışmaya beşinci olarak tamamlamıştı.

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