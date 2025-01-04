MasterChef Beyza'dan Türkiye açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Beyza'dan Türkiye açıklaması

Ekranların ilgi duyulan programı MasterChef Türkiye 2024 programıyla adını duyuran Beyza Huri Aydın, sosyal medyadan hayranlarıyla soru-cevap etkinliği düzenledi. Hayranlarını sevindirecek kararlar verdi.

Beyza Huri Aydın, MasterChef Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Adını MasterChef’de duyuran Aydın, oldukça başarılı bir performans gösterdi. Aydın, 30 Aralık akşamı Kerem'e yalnızca 1 puan farkla yenilerek programı 5’nci olarak tamamladı.

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Yarışmanın sevilen simalarından olmayı başaran Beyza Huri Aydın, sevenleriyle sosyal medya hesabından soru- cevap etkinliği düzenledi. Hayranları sevindirecek kararlar aldı.

“HEYECANLIYIM BİR YANDAN…”

Beyza, takipçisinden gelen “MasterChef hayatına ne kattı” sorusuna “ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti, çok güzel şeyler öğrendim MasterChef ile, yemek olsun, hayat tecrübe olsun, çok güzel arkadaşlıklar edindim, güzel insanlar ile tanıştım, hiç aklımda yokken artık Türkiye’de yaşamaya karar verdim, heyecanlıyım bir yandan.” yanıtını verdi.

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Türkiye’de en merak ettiği şehrin ise Mardin olduğunu söyledi.

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Öte yandan yapacağı projeler hakkında da tüyolar verdi.

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Takipçisinden gelen "hep en iyisini yapmaya çalışıyorsun sence mükemmeliyetçi biri misin?" sorusuna ise "evet aşırı mükemmeliyetçiyim, hatta MasterChef'te bazen bundan dolayı zorlandığım oldu yetiştiremiyorum bazı şeyleri" şeklinde yanıt verdi.

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