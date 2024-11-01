MasterChef Beyza’nın yandığı görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvrandı…

MasterChef’te Beyza, hem sempatik tavırları hem de başarılı yemekleriyle öne çıkan yarışmacılardan biri. İzleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Beyza, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Son günlerde, dış çekimlerde kaza geçirdiği ve yandığına dair endişe verici bir haber gündeme gelmişti. Yarışmadan ayrıldığı yönündeki iddialar, Beyza'nın sağlık durumu hakkında bilgi alınamamasıyla daha da büyümüştü.

KIZGIN YAĞIN YÜZÜNE SIÇRADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni bölüm fragmanında, Beyza'nın börek tepsisini çevirmesi esnasında yüzüne sıcak yağ döküldüğü anlar gözler önüne serildi. Diğer yarışmacılar, Beyza'yı bu şekilde çevirmemesi konusunda uyarırken, "Bırakın yapsın" diyen Eda'nın yanı sıra Erim de "Yağ akacak ama" diyerek dikkat çekti. Tam o anda, kızgın yağ Beyza'nın yüzüne sıçradı.

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Sağlık ekipleri hemen müdahale etti, Beyza acılar içinde kıvrandı. Alper ve Onur, duruma tepki göstererek "Neden çevirtiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Sosyal medyada o anlar büyük yankı uyandırdı ve Beyza'nın sağlık durumu merak konusu oldu.