MasterChef Beyza’nın yandığı görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvrandı…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Beyza’nın yandığı görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvrandı…

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Beyza'nın Uşak'taki çekimleri sırasında bir kaza geçirdiği ve yandığı iddiaları gündeme gelmişti. Yeni bölüm fragmanında bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı.

MasterChef’te Beyza, hem sempatik tavırları hem de başarılı yemekleriyle öne çıkan yarışmacılardan biri. İzleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Beyza, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Son günlerde, dış çekimlerde kaza geçirdiği ve yandığına dair endişe verici bir haber gündeme gelmişti. Yarışmadan ayrıldığı yönündeki iddialar, Beyza'nın sağlık durumu hakkında bilgi alınamamasıyla daha da büyümüştü.

6.webp

KIZGIN YAĞIN YÜZÜNE SIÇRADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni bölüm fragmanında, Beyza'nın börek tepsisini çevirmesi esnasında yüzüne sıcak yağ döküldüğü anlar gözler önüne serildi. Diğer yarışmacılar, Beyza'yı bu şekilde çevirmemesi konusunda uyarırken, "Bırakın yapsın" diyen Eda'nın yanı sıra Erim de "Yağ akacak ama" diyerek dikkat çekti. Tam o anda, kızgın yağ Beyza'nın yüzüne sıçradı.

8i8-001.webp

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Sağlık ekipleri hemen müdahale etti, Beyza acılar içinde kıvrandı. Alper ve Onur, duruma tepki göstererek "Neden çevirtiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Sosyal medyada o anlar büyük yankı uyandırdı ve Beyza'nın sağlık durumu merak konusu oldu.

66.webp

77.webp

88-001.webp

i9i.webp

ii.webp

y.webp

Son Haberler
Literatürde yok! 2'nci ve 5'inci yüzyıla ait
Literatürde yok! 2'nci ve 5'inci yüzyıla ait
Eğlence mekanına kaçak alkol operasyonu!
Eğlence mekanına kaçak alkol operasyonu!
Çocuk anıtta mahsur kaldı
Çocuk anıtta mahsur kaldı
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı
72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı