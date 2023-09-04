Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Çağatay 2022 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Bir süredir MasterChef’te yarışamayan Çağatay Akgül MasterChef All Star’daki durumuna ilişkin açıklık getirdi. Peki, MasterChef Çağatay kimdir? MasterChef All Star Çağatay elendi mi? MasterChef Çağatay Akgül hastalığı ne?

Masterchef All Star'da haftalık oyunlarının bitmesinin ardından eleme oyununa geçildi. Günlerdir yarışamayan Çağatay'ın eleme oyununda yer aldığı görüldü. Hastalığını açıklayan Çağatay, Masterchef All Star için kararını verdi.

Gecenin dördüncüsü olan ve final düellosuna çıkacak isim Eda oldu.

Masterchef'te dokunulmazlık oyunlarının oynanmasının ardından eleme adayları belli olmuştu. Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan, Tolga ve Sefa eleme adayı olmuştu. Stüdyoya gelen eleme adaylarının yanında aynı zamanda geçtiğimiz hafta yarışamayan Çağatay da yer aldı.

MASTERCHEF ALL STAR ÇAĞATAY AKGÜL’ÜN HASTALIĞI NE?

Azerbaycan'da yarıştıktan sonra rahatsızlığının arttığını dile getiren Çağatay, "İyi olmaya çalışıyorum, tedavim devam ediyor şu an. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Sırtımdaki omur iliklerim birinde kas zedelenmesi oluşmuş. Çok fazla konuşurken nefesim yetmiyor. Sağ böbreğim de taş üretmiş sanıyorum. Aynı zamanda onun ağrısını çekiyorum. Çok özür diliyorum sizden de. Bu sebepten dolayı çok teşekkür ediyorum ama hareket edemiyorum. Daha fazla kendimi riske atabilecek hamleden kaçınmak istiyorum açıkçası" dedi.

Çağatay, çekilme kararını açıklamasının ardından şeflerle vedalaştı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu. Bugün normal eleme oyunumuzu oynuyoruz. İkinci turdan en az başarılı olan adayımız çıkıyor. Normalde o arkadaş bize gece veda ediyor. Bu gecenin en az başarılı olan adayı önümüzdeki haftanın sonunda aynı turu oynadıktan sonra en az başarılı olan adayıyla bir final düellosu yapacak ve o iki adaydan bir tanesi elenecek" dedi.