Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Dilara 2021 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, MasterChef Dilara kimdir? MasterChef All Star Dilara Başaran kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’ın bu hafta elenen yarışmacısı 31,5 puan ile Dilara Başaran oldu. MasterChef sonrası Dilara’nın hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR DİLARA KİMDİR?

Dilara Başaran 1997 doğumludur ve MasterChef All Star’a İstanbul’dan katılmıştır.

Dilara Başaran aşçı olarak 6 yıldır bu meslekte çalışıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Dilara Başaran lisede okurken 15 yaşında staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını düşünmektedir.

Dilara Başaran 2023 yılı MasterChef All Star kadrosunu dokuzuncu olarak tamamladı.