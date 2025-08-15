MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme potası belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme potası belli oldu

MasterChef Türkiye'de Kırmızı takım 14 Ağustos akşamı dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayları belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takımlar, dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti.

Şeflerin belirlediği konsept yarışmacıları zorlaştırırken, eleme potasına giren isimler belli oldu.

Kırmızı ve Mavi takımlar, 10 farklı kızartma yemeği konseptiyle düello formatında karşı karşıya geldi. Takım kaptanlarının stratejik eşleşmeleriyle zorlu bir mücadele yaşandı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

Bu sonuçla Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak ve eleme adaylarını belirlemek mecburiyetinde kaldı.

Mavi takımın kaybettiği gece dokunulmazlığı alan Cansu ilk eleme adayı olarak İlhan'ı seçti. İhsan ise ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci takım oyununun ardından Merve ve Çağatay eleme potasına dahil oldu.

Haftanın son takım oyununda ise Cansu'nun bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Ayten ve Çağlar oldu.

Son Haberler
Galatasaray ve Karagümrük muhtemel 11'leri belli oldu! Icardi ve Osimhen...
Galatasaray ve Karagümrük muhtemel 11'leri belli oldu! Icardi ve Osimhen...
Trafik magandası arabanın içinden kılıç savurdu
Trafik magandası arabanın içinden kılıç savurdu
Çorap üretim atölyesi alevlere teslim oldu
Çorap üretim atölyesi alevlere teslim oldu
MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme potası belli oldu
MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme potası belli oldu
Akıllı saatlerin hatası ortaya çıktı
Akıllı saatlerin hatası ortaya çıktı