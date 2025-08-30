MasterChef eleme potası belli oldu

Popüler yarışma programı MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık karşılaşması oynandı.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri kadrosunda yer aldığı yarışmada yarışmacılar en iyi tabakları çıkarabilmek için çaba gösterdi.

MasterChef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık oyununu da kazanan taraf mavi ekip oldu.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi neticesinde en iyi tabağı hazırlayan Sezer dokunulmazlık elde etti.

Sezer, dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte Kaptan Çağlar’ı eleme potasına yolladı.

Ardından Mavi Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada ise en fazla oyu alan Sümeyye altıncı olarak eleme potasına dâhil oldu.

Haftanın eleme adayları şöyle: