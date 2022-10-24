Önceleri pilav satıyordu şimdi paraya para demiyor

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz; futbol, jimnastik, basketbol gibi alanlara ilgi duydu. Sporu hayatının bir parçası haline getirmek isteyen Obuz, Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. 2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yasin Obuz, o dönem işlettiği pilavcı dükkanında satışlarını ikiye katladığını anlatmıştı.

Sonrasında Survivor'a katılan Yasin Obuz, agresif tavırlarıyla adanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Bir süredir gözlerden uzak olan Yasin Obuz'un MasterChef ve Survivor maceralarından sonra işleri açıldı. Yasin Obuz'un, şimdilerde İstanbul'un en lüks mekanları arasında yer Alan Beşiktaş Akaretler'de bir hamburgerci açtığı ortaya çıktı. Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz, paraya para demiyor. Daha önce pilavcılık yapan Obuz'un fast food satışlarıyla da büyük paralar kazandığı konuşuluyor.