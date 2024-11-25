MasterChef Jürilerinin Kerem'e yaptığı hareket seyirciyi rahatsız etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

Yarışmacı Kerem'e yapılan bir hareket, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

O anlar, izleyicilerin gözünden kaçmazken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Seyirciler, jüri üyelerinin bu tutumunu sorguladı.

JÜRİ ÜYESİNİN ÇATAL ATMASI SEYİRCİYİ RAHATSIZ ETTİ

Danilo Şef'in Kerem'e kaşık atacakmış gibi hamle yapması ve ardından çatal atması seyirciyi rahatsız etti.

SEYİRCİLER SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kerem’e yapılanlar yenir yutulur şeyler değil, tadımcı tayfa, Kerem’e ÖZÜR borcunuz 2 oldu bilmem utanır mısınız? Biz utandık da!

Başka bir kullanıcı da, Danilo şef bende seni adam sanırdım. Kerem sizin dalga geçebileceği biri değil. Siz kendinizle alay edin” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.