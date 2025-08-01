Masterchef kadroya giren 18. isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef kadroya giren 18. isim belli oldu

Masterchef Türkiye 2025’te ana kadro mücadelesi devam ederken kadroda yer alacak 18. isim de kesinleşti.

Masterchef Türkiye’de 2025 ana kadrosuna dâhil olma mücadelesi sürüyor.

20 kişilik kadroya girmeye çabalayan yarışmacılar son fırsat için çabalamaya devam ediyor.

31 Temmuz 2025 akşamında da kadroya giren 18. isim kesinleşmiş oldu.

Bu kapsamda yapılan yemeklerin ardından kadroya dâhil olan 18. yarışmacı belli oldu.

Ana kadronun 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.

Masterchef ana kadroda yer alan isimler şöyle:

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar

11 - Sezer

12 - Cansu

13 - Özkan

14 - Gizem

15 - İrem

16 - Hakan

17 - Tunahan

18 - Sümeyye

Son Haberler
Ahıra dalan kurt saniye saniye kaydedildi
Ahıra dalan kurt saniye saniye kaydedildi
Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu!
Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu!
1 kilo kokain ile yakalandı
1 kilo kokain ile yakalandı
Ole Gunnar Solskjaer’den istifa açıklaması
Ole Gunnar Solskjaer’den istifa açıklaması
Trump’tan Putin’e Ukrayna resti! O tarihe kadar süre tanıdı!
Trump’tan Putin’e Ukrayna resti! O tarihe kadar süre tanıdı!