Masterchef kadroya giren 18. isim belli oldu

Masterchef Türkiye’de 2025 ana kadrosuna dâhil olma mücadelesi sürüyor.
20 kişilik kadroya girmeye çabalayan yarışmacılar son fırsat için çabalamaya devam ediyor.
31 Temmuz 2025 akşamında da kadroya giren 18. isim kesinleşmiş oldu.
Bu kapsamda yapılan yemeklerin ardından kadroya dâhil olan 18. yarışmacı belli oldu.
Ana kadronun 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.
Masterchef ana kadroda yer alan isimler şöyle:
1 - Furkan
2 - Eylül
3 - Çağatay
4 - Onur
5 - Hilal
6 - Sercan
7 - Ayla
8 - İhsan
9 - Ayten
10 - Çağlar
11 - Sezer
12 - Cansu
13 - Özkan
14 - Gizem
15 - İrem
16 - Hakan
17 - Tunahan
18 - Sümeyye