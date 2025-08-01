Masterchef kadroya giren 18. isim belli oldu

Masterchef Türkiye’de 2025 ana kadrosuna dâhil olma mücadelesi sürüyor.

20 kişilik kadroya girmeye çabalayan yarışmacılar son fırsat için çabalamaya devam ediyor.

31 Temmuz 2025 akşamında da kadroya giren 18. isim kesinleşmiş oldu.

Bu kapsamda yapılan yemeklerin ardından kadroya dâhil olan 18. yarışmacı belli oldu.

Ana kadronun 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.

Masterchef ana kadroda yer alan isimler şöyle:

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar

11 - Sezer

12 - Cansu

13 - Özkan

14 - Gizem

15 - İrem

16 - Hakan

17 - Tunahan

18 - Sümeyye