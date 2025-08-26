Masterchef kaptanlık oyununu kazanan belli oldu

Masterchef'te yeni kaptanlık oyunu hız kesmeden devam etti.

Kaptanlık oyunu için yarışmacılar ıslak hamburger yaptı. Ardından kırmızı ve mavi takım belli oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef mavi takım kaptanı Eylül oldu.

Mavi Takım

Eylül (Takım Kaptanı)

Hakan

Çağatay

Furkan

Onur

Ayla

Ayten

Hilal

Barış

İlhan

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef Türkiye'de kırmızı takım kaptanı Çağlar oldu.

Kırmızı Takım